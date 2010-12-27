Житель Ленобласти обнаружил труп во время прогулки в лесу

Тело было завернуто в ковер.

В среду, 27 февраля, в полицию Кировского района Ленобласти обратился местный житель и заявил о трупе, который лежит в лесу. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчина рассказал, что наткнулся на тело во время прогулки в лесном массиве неподалеку от поселка Назия. Вначале он заметил торчащую из-под снега ногу, а после и самого мужчину, завернутого в ковер. На вид умершему 50-60 лет. Труп уже начал разлагаться и был частично поеден животными.

Тело мужчины направили в морг для установления личности и причин смерти. Полиция расследует это дело.

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Фото: Piter.TV