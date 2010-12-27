В Сосновом бору найден мертвый мужчина

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Сейчас преступник находится под стражей.

В Сосновом бору правоохранительные органы обнаружили тело мертвого мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Об инциденте стало известно 26 октября. В квартире на проспекте Героев проходила вечеринка. В процессе застолья между мужчинами произошла ссора. Подозреваемый нанес своему гостю не менее 15 ударов ножом в грудь и спину. Также под нож попала 38-летняя женщина. В результате драки 52-летний потерпевший погиб на месте происшествия, а женщина была госпитализирована в больницу. На данный момент её состояние оценивается, как удовлетворительное.

Злоумышленник был задержан на основании 91-ой статьи УПК РФ. Следователь подробно допросил мужчину. В итоге областной Следком возбудил уголовное дело по статье 105-ой УК РФ (Убийство).

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти мужчина заколол собственного брата.

Фото: Piter.TV