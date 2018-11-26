На детской площадке на Новочеркасском нашли труп с бутылкой водки

После предварительного осмотра признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Накануне, в Красногвардейском районе местные жители обнаружили тело мужчины на детской площадке. Об этом сообщают правоохранительные органы.



Как стало известно, труп обнаружили во дворе дома на Новочеркасском проспекте. После этого граждане обратились в 52 отделение полиции. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли на детской площадке мертвого мужчину на вид 50 лет. После предварительного осмотра признаков насильственной смерти обнаружено не было, однако рядом с телом лежала бутылка водка. По факту происшествия проводится проверка.



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Фото: Piter.TV