Хозяева борделей в Петербурге могут получить пять лет тюрьмы

Группировка открыла на территории города два притона.

В Петербурге завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении владельцев двух борделей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Следствие установило, что с августа 2015 года по январь 2017 года супружеская пара совместно с тремя женщинами в возрасте от 37 до 44 лет открыла на территории Приморского и Калининского районов два притона по оказанию интимных услуг за деньги.

Нелегальный бизнес велся в двух квартирах. Одна принадлежала подсудимым, другую арендовали. Для привлечения клиентов преступники раздавали визитки с рекламой борделя и размещали информацию в интернете и на асфальте.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Членам организованной группировки грозит пять лет тюрьмы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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Фото: Piter.TV