Губернатору Петербурга Беглову объяснили значение букв Z и V на российской технике

Буквы можно увидеть на общественном транспорте и плакатах в Петербурге.

Глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев объяснил губернатору Петербурга Александру Беглову, что означают буквы "Z" и "V". Он предложил главе города разместить символику в городе и использовать при ведении соцсетей. Об этом сообщила "Фонтанка", в распоряжении которой оказался документ, подписанный Григорьевым.

Чиновник объяснил, что в букве "Z" зашифрована фраза "За победу", буква "V" означает "Сила V (в) правде" и "Задача будет выполнена". Письмо датировано 5 марта. В этот день у центральных станций метро раздавали георгиевские ленты.

7 марта Александр Беглов сменил аватарку в "ВКонтакте". На фоне его портрета изображена буква Z.

Фото: Piter.tv