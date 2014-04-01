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Губернатор заявил, что в город вернутся крупные международные мероприятия
Сегодня, 21:50
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smirenny

Губернатор заявил, что в город вернутся крупные международные мероприятия

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Различные мероприятия отменили или перенесли из-за коронавирусных ограничений.

В понедельник, 29 марта, губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России в Санкт-Петербурге" сообщил, что в город возвращаются крупные международные мероприятия, которые были отменены из-за коронавируса. 

Так, в скором времени запланирован Петербургский международный экономический форум (2-5 июня), Петербургский международный культурный форум (11-13 ноября), праздник выпускников школ "Алые паруса" и другие мероприятия. 

Беглов подчеркнул, что крупные международные события положительно влияют на город, притягивают в Петербург туристов, поддерживают экономику.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 12 тысяч человек.

Фото: gov.spb.ru

Теги: алые паруса, международные мероприятия, пмэф
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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