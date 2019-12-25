Губернатор вручил награду почетным реставраторам Петербурга

Награду получили 26 человек.

В Петербурге прошла 12-ая ежегодная премия для петербургских реставраторов, на которой наградили премиями и почетными знаками "Почетный реставратор Санкт-Петербурга" 26 специалистов, сообщили в Смольном.

Губернатор отметил, что Северная столица стала первым городом в России, в котором была учреждена правительственная награда для лучших специалистов в этой отрасли. Кроме того, в этом году исполняется 75 лет Ленинградской школе реставрации.

Градоначальник рассказал, что сейчас продолжается реставрация Казанского и Смольного соборов, Гатчинского и Аничкова дворцов, памятника Николаю I на Исаакиевской площади, десятков других знаковых объектов.

Ранее мы писали, что в Ленобласти проведут реставрацию старинной деревянной часовни в Подпорожском районе.

Фото: gov.spb.ru