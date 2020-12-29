Губернатор вручил государственные награды, ордена и почетные звания

Награду получили более 20 человек.

В четверг, 28 января, более 20 специалистов из разных сфер жизни Петербурга получили государственные награды, ордена и почетные звания, сообщили в Смольном.

Губернатор вручил награды на торжественной церемонии. Так, орден Александра Невского получил артист Николай Мартон, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени вручили заместителю директора центра Турнера Владимиру Кеннису, и заместителю начальника Ленинградского телевизионного передающего центра Сергею Гордейчику. Градоначальник поблагодарил специалистов за вклад в работу. Также актеру Даниле Козловскому вручили звание заслуженного артиста России по указу президента.

Ранее мы писали, что в 2021 году Смольный потратит 5,5 млрд на обеспечение безопасности и правопорядка.

Фото: пресс-служба Смольного