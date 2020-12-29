В 2021 году Смольный потратит 5,5 млрд на обеспечение безопасности и правопорядка

Правоохранителям выделяют средства а закупку транспорта и техники, ремонт зданий.

В 2021 году Смольный выделил на госпрограмму по обеспечению правопорядка и безопасности 5,5 миллиардов рублей из городского бюджета. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании коллегии ГУ МВД Петербургу и Ленобласти.

По словам Беглова, в Петербурге сохраняется относительно низкий криминогенный уровень, благодаря действиям полиции. В прошлом году на 42% снизилось число автоугонов, на 31% – квартирных краж. Также, заявил градоначальник, стало меньше смертельных ДТП и преступлений в общественных местах. Больше внимания планируют уделить киберпреступлениям, незаконной торговле алкоголем и профилактической работе по обеспечению безопасности на дорогах. В рамках госпрограммы в городе установили уже 45 тысяч камер видеонаблюдения, работу будут продолжать.

Петербург, отметил Беглов, регулярно помогает правоохранительным органам, выделяя средства на закупку транспорта и техники, ремонт зданий. В январе на эти цели перечислили порядка 450 млн рублей, до конца года к этой сумме добавят еще 250 млн рублей.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту препятствования движению в центре Петербурга в день протестной акции.

Фото: Piter.TV