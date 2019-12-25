Беглов посетил новый мемориал кладбища "Лигово"

Не так давно на воинском захоронении возвели постамент с именами погибших.

Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к воинскому захоронению бойцов Красной Армии "Лигово". Как сообщили в пресс-службе Смольного, кладбище градоначальник посетил в ходе рабочего объезда.

Отмечается, что минувшей весной компания "Возрождение" установила на мемориале 13-метровый гранитный постамент с именами 1008 погибших бойцов. С инициативой разместить на кладбище плиты с именами выступили ветеранские организации и родственники погибших бойцов, поскольку на гранитном обелиске, установленном в 80-х годах, отсутствовали именные списки захороненных.

По поручению губернатора всю территорию мемориала благоустроят.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге открыли бюсты воинам-десантникам шестой роты.

Фото: Piter.TV