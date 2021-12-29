Губернатор возложил цветы к могиле Петра I в Петропавловской крепости

Сегодня 297-я годовщина со дня смерти Петра I.

Губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память основателя города Петра I в день 297-й годовщины со дня его смерти. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор возложил цветы к могиле императора в Петропавловском соборе – усыпальнице династии Романовых.

Согласно указу президента России Владимира Путина, в 2022 году пройдёт празднование 350-летия со дня рождения Петра I. Будет проведено около 200 мероприятий и после реставрации откроется памятник "Медный всадник".

Фото: пресс-служба Смольного