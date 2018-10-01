Губернатор возложил цветы к могиле Федора Достоевского

В четверг, 11 ноября, Петербург празднует 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского. К его могиле в Некрополе мастеров искусств на Тихвинском кладбище возложили цветы губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский.
Священники провели у могилы поминовение. Также поминовение совершили в соборе Владимирской иконы Божией Матери, прихожанином которого был писатель.
Губернатор напомнил, что писатель был москвичом, но долгие годы прожил в Санкт-Петербурге, многие его произведения связанны именно с нашим городом.
Ранее потомок Достоевского рассказал о своей жизни в день рождения великого писателя.
Фото: Piter.tv
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