Губернатор возложил цветы к могиле Федора Достоевского

После этого у могилы священники провели поминовение.

В четверг, 11 ноября, Петербург празднует 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского. К его могиле в Некрополе мастеров искусств на Тихвинском кладбище возложили цветы губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский.

Священники провели у могилы поминовение. Также поминовение совершили в соборе Владимирской иконы Божией Матери, прихожанином которого был писатель.

Губернатор напомнил, что писатель был москвичом, но долгие годы прожил в Санкт-Петербурге, многие его произведения связанны именно с нашим городом.

Ранее потомок Достоевского рассказал о своей жизни в день рождения великого писателя.

Фото: Piter.tv