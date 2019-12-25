Потомок Достоевского рассказал о своей жизни в день рождения великого писателя

Правнук писателя отметил, что в семье великого родственника долго не вспоминали.

В четверг, 11 ноября, мир празднует 200 лет со дня рождения Достоевского. Потомки русского классика рассказали, как живут сейчас, в эксклюзивном интервью коллегам из "АиФ-Петербург".

Родившийся в 1945 году правнук Федора Достоевского Дмитрий Федорович восстановил хронологию родства с писателем: у Достоевского и его жены Анны Григорьевны было четверо детей. Двое умерли в младенчестве, дочь Люба замуж не вышла. Продолжателем рода стал сын Федор. В семье Федора родились двое сыновей. Один в 16-летнем возрасте умер, остался Андрей, отец Дмитрия, внук Достоевского.

По воспоминаниям правнука, об известном предке не вспоминали очень долго. Такое положение дел связали с советской эпохой: Ленин назвал Достоевского "архискверным писателем", и это стало почти приговором.

Лет в 19-20 прочел романы прадеда. Мама мне рассказала, что я потомок великого человека, а затем добавила: "Только поменьше об этом говори". Я это запомнил. рассказал Дмитрий Достоевский

По словам потомка писателя, судьба была сурова к их семье, поэтому даже вещей прадеда не сохранилось. По наследству передались некоторые привычки и увлечения – в семье любят кофе, сладости, так же много курят, людят лошадей. По характеру вспыльчивы, но отходчивы, и не злопамятны.

Везде старюсь быть честным, аккуратным, что требует дополнительных усилий. По сути, у меня две жизни. Одна – своя и другая, связанная с памятью о прадеде. Это не всегда сходится, но стараюсь, чтобы линии шли параллельно, Федор Михайлович не беспокоился и был нами доволен. подытожил рассказ о своей жизни Дмитрий Достоевский

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Достоевский