Правнук Достоевского рассказал, какие этапы нужно пройти при знакомстве с произведениями писателя

Дмитрий Достоевский сменил много профессий за 76 лет своей жизни. В том числе, снимался в фильмах.

Правнук Достоевского Дмитрий Андреевич оценил творчество своего знаменитого предка. В интервью "Петербургскому дневнику" он сказал, что при знакомстве с его произведениями нужно пройти два этапа.

На первом надо понять, что это некрасивое чтение. Вот, скажем, как мы воспринимаем Бунина? Тут вам и отточенный слог, и восхитительные эпитеты, и точные метафоры. А у Достоевского как бы некая неряшливость, но она потрясает своей информационной наполненностью. Дмитрий Достоевский.

Собеседник издания отметил, что Достоевского очень любят в Японии. Один из видов написания его фамилии можно соотнести с понятием "сэнсэй".

На втором этапе знакомства с творчеством нужно поверить в то, что о чем пишет Достоевский, может произойти и с тобой.

Нет, не так: это даже вообще все о тебе, сидит у тебя внутри и когда-нибудь в той или иной форме "выстрелит".

Поэтому книги писателя стоит перечитывать по мере накопления жизненного опыта, считает Достоевский-младший. Он делает это каждые 5 лет.

Напомним, 11 ноября отмечается 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. В честь юбилейной даты в Петербурге проходят праздничные мероприятия.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Достоевский