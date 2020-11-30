Брендированный автобус с изображением Достоевского готов встречать пассажиров

Сегодня, 11 ноября, в России отмечают юбилей писателя.

В честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского в Петербурге будет курсировать автобус с его изображением. Художественное оформление автобуса, курсирующего по маршруту № 105, создано художниками "Петербургского дневника".

Автобус выйдет на маршрут через несколько часов, а с утра на Кирочной улице его показали журналистам. Транспортное средство будет курсировать между конечными станциями "Пискаревка" и "Московский вокзал".

В честь юбилейной даты в Петербурге запланирован ряд мероприятий. В Пушкинском доме состоялось открытие XLVI Международной конференции "Достоевский и мировая культура", в которйо принимают участие литературоведы и научные сотрудники музеев России, Италии, Германии, Венгрии, США и Казахстана.

В пятницу, 12 ноября, в Михайловском замке откроется межмузейный выставочный проект "Два века Достоевского". Каждый из шести залов будет посвящен произведению писателя. Также открывки из его книг будут звучать в Таврическом саду.

Видео и фото: Piter.TV