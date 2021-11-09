В Таврическом саду прозвучат отрывки из произведений Достоевского

Акцию проведут в честь 200-летия писателя.

В честь 200-летия писателя Федора Достоевского в Таврическом саду, а также на Дворцовой и Адмиралтейской набережных прозвучат аудиозаписи отрывков произведений классика. Об этом сообщил "Петербургский дневник" и напомнил, что проект реализуется при помощи издания, а также Центральной городской публичной библиотекой имени В. В. Маяковского при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации и Комитета по информатизации и связи.

Каждый час в указанных локациях с 12:00 до 19:00 с 11 по 14 ноября сотрудники библиотеки имени Маяковского Ксения Зуден и Александр Ширяев прочитают отрывки из произведений Достоевского, которые связаны с Петербургом. По словам главного редактора газеты Кирилла Смирнова, проект продолжит линейку с чтениями произведений петербургских и ленинградских поэтов и писателей. Напомним, в этом году уже прозвучали произведения Николая Некрасова и Сергея Довлатова.

Ранее мы писали, что коллеги из "Петербургского дневника" запустят брендированный автобус в честь Федора Достоевского.

Фото: Instagram / @zoomstreetart