В Петербурге запустят брендированный автобус ко дню рождения Достоевского

Художники издания "Петербургский дневник" создали оформление автобуса, который курсирует по маршруту №105.

В четверг, 11 ноября, в честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского на Суворовском проспекте состоится акция запуска брендированного автобуса в рамках совместного проекта издания "Петербургский дневник" и АО "Третий парк".

Художники издания создали оформление автобуса, который курсирует по маршруту №105. Они изобразили узнаваемый портрет писателя в современном прочтении.

Линейку оформления транспорта к значимым датам решили продлить после оформления трамвая, посвященного 800-летию князя Александра Невского.

Фото: Петербургский дневник