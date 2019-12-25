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В Петербурге запустят брендированный автобус ко дню рождения Достоевского
Сегодня, 14:51
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В Петербурге запустят брендированный автобус ко дню рождения Достоевского

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Художники издания "Петербургский дневник" создали оформление автобуса, который курсирует по маршруту №105.

В четверг, 11 ноября, в честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского на Суворовском проспекте состоится акция запуска брендированного автобуса в рамках совместного проекта издания "Петербургский дневник" и АО "Третий парк".

Художники издания создали оформление автобуса, который курсирует по маршруту №105. Они изобразили узнаваемый портрет писателя в современном прочтении.

Линейку оформления транспорта к значимым датам решили продлить после оформления трамвая, посвященного 800-летию князя Александра Невского.

Фото: Петербургский дневник

Теги: брендированный автобус, достоевский, петербург
Категории: Лента новостей,

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