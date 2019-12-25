В Петербурге намерены использовать арт-объекты в новых общественных пространствах

С данной инициативой выступил губернатор города, посетив выставку в ЦВЗ "Манеж".

Воскресным днем 27 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Центральный выставочный зал "Манеж". Взору градоначальника предстали две выставки – "Немосква не за горами" и объект "33 знака" рядом с Конногвардейским манежем.

Беглов заметил, что элементы современного искусства вполне можно использовать при создании новых общественных пространств в городе. Как отметил губернатор, это тоже является частью городской среды и имиджем Петербурга как центра культуры и искусств.

Ранее мы сообщали о том, что власти Северной столицы решили сделать акцент на внутренний туризм. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил на встрече со старейшими экскурсоводами города в День туризма.

Фото: gov.spb.ru