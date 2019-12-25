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В Петербурге намерены использовать арт-объекты в новых общественных пространствах
Сегодня, 16:42
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В Петербурге намерены использовать арт-объекты в новых общественных пространствах

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С данной инициативой выступил губернатор города, посетив выставку в ЦВЗ "Манеж".

Воскресным днем 27 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Центральный выставочный зал "Манеж". Взору градоначальника предстали две выставки – "Немосква не за горами" и объект "33 знака" рядом с Конногвардейским манежем.

Беглов заметил, что элементы современного искусства вполне можно использовать при создании новых общественных пространств в городе. Как отметил губернатор, это тоже является частью городской среды и имиджем Петербурга как центра культуры и искусств.

Ранее мы сообщали о том, что власти Северной столицы решили сделать акцент на внутренний туризм. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил на встрече со старейшими экскурсоводами города в День туризма.

Фото: gov.spb.ru

Теги: беглов, выставка, выставка немосква не за горами, искусство, манеж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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