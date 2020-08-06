"Манеж" готовится к открытию выставки "НЕМОСКВА НЕ ЗА ГОРАМИ"

Новая выставка откроется в "Манеже" 8 августа, но мы уже успели посмотреть на экспонаты.

"Манеж" готовится к открытию новой выставки "НЕМОСКВА НЕ ЗА ГОРАМИ". Петербуржцы смогут увидеть работы 80 российских художников с 8 августа. Большинство проектов созданы в самом "Манеже", среди них, например, работа "Подъезд" тюменских художников.

За моей спиной стена подъезда – всеобъемлющий объект. Это то, что вы обычно видите, когда заходите в подъезд провинциального дома. Это просто крик жизни, которую проживают там люди, которые приходили домой и останавливались, чтобы погреться. Константин Росляков и Мария Фоот, художники

На выставке можно увидеть заброшенные аттракционы, мавзолей и даже беговую дорожку.

Это настолько интересно, что нет одинаковой современности на местах. Все невероятно разные. Что проиходит на Дальнем Востоке и в Петербурге сегодня – это тотально разные процессы. Как раз эта невероятная разность, которая называется российским современным искусством, ее мы и хотели проанализировать. Алиса Прудникова, автор идеи и комиссар выставочного проекта NEMOSKVA

Оценить российское современное искусство в "Манеже" можно до 15 октября. Всех посетителей просят соблюдать меры безопасности.

Ранее мы рассказывали о выставке фотографов агентства Magnum в "Манеже". Нам удалось пообщаться с Георгием Пинхасовым, фотографировавшим Тарковского.

Фото и видео: Piter.TV