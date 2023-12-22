Губернатор сообщил о затоплении правобережной части Кургана

Вадим Шумков призвал граждан вовремя эвакуироваться на безопасную территорию.

Правобережная часть российского города Курган, на территории которой расположены более сотни садовых товариществ и несколько микрорайонов, подтоплена. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях глава региона Вадим Шумков. Чиновник заметил, что теперь местным властям предстоит отстоять землю левого берега и центра у воды.

Где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплены либо затоплены. Наша с вами задача до последней возможности бороться за микрорайоны левого берега и центра города, не пуская сюда воду. Вадим Шумков, глава Курганской области

Глава региона отметил, что попытки местного населения отсидеться на крыше, острове или в доме, а затем звонить спасательным службам, чтобы те подвезли топливо, продукты питания или произвели эвакуацию, могут быть чреваты тем, что специалисты могут не успеть спасти жизнь тех, кому остро необходима помощь в конкретный момент. Согласно последним данным от администрации города, на 12 часов по местному времени (в 10 часов утра по времени Москвы) среды уровень воды в реке Тобол вблизи города Курган достиг отметки в 894 сантиметров.

Исторический максимум уровня воды спрогнозировали в Тоболе Курганской области.

Фото и видео: Telegram / силаVправде (V. Шумков)