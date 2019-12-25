Губернатор считает петербургские суды примером соблюдения мер эпидбезопасности

Глава города провел встречу с представителями судейского корпуса.

В пятницу, 11 декабря, глава Петербурга провел встречу с представителями судейского корпуса и поздравил судей города с грядущем Днем Конституции.

Александр Беглов выразил благодарность за труд, особенно в такие непростые для страны времена: из-за пандемии нагрузка на суды увеличилась. Судьи рассмотрели около трех тысяч административных дел по нарушению ограничительных мер. На данный момент городские суды – пример соблюдения мер эпидемической безопасности. Губернатор уточнил, что главная задача "чтобы все, что у нас происходит, соответствовало духу и букве Закона".

Ранее мы писали, что суды Петербурга подвели итоги коронавирусных нарушений за осень.

Фото: Piter.TV