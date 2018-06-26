Суды Петербурга подвели итоги коронавирусных нарушений за осень

Нарушителей масочного режима начали штрафовать реже.

В понедельник, 30 ноября, объединенная пресс-служба города подвела итоги по коронавирусным административным делам.

По статистике, нарушителей масочного режима теперь штрафуют реже, чем в начале пандемии. Так, за осень поступило 759 административных делопроизводств.43 дела прекратили, а наказали 258 человек. Весной было составлено больше 1,5 тысяч протоколов. Наказание по статье 20.6.1 КоАП РФ предусматривает предупреждение или штраф от одной до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что за выходные в Петербурге число школьных классов на карантине выросло до 153.

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