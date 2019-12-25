Губернатор счел контролируемым уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге

По словам градоначальника, введенные ранее ограничения уже показали эффективные результаты.

В понедельник, 21 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с COVID-19 в Северной столице находится под контролем, об этом сообщили в ТАСС.

Беглов уточнил, что уровень заболеваемости коронавирусом в городе остается высоким, однако контролируемым. Важно, чтобы система здравоохранения города была снабжена всем необходимым для борьбы с инфекцией. Кроме того, введенные ранее коронавирусные ограничения уже показали свою эффективность.

Ранее мы писали, что количество петербургских школьников на больничном снизилось до 8,6 тыс. человек.

Фото: Piter.TV