Алексей Русских рассказал о жертвах военной операции РФ на Украине.

Губернатор российского региона раскрыл потери в войсках ВДВ. На YouTube-канале администрации Ульяновской области появился ролик, в котором глава Алексей Русских на заседании местного правительства говорит о жертвах в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины. По словам чиновника, погибли два солдата из 31-й бригады десанта.

Губернатор региона предложил коллегам почтить память воинов минутой молчания. Имена бойцов чиновник раскрывать не стал. ранее о двух погибших подписчикам в социальных сетях рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам главы региона, еще шестеро солдат получили ранения различной степени тяжести.

Новосибирская область отменила QR-коды в общественных местах.

Фото и видео: YouTube / Правительство Ульяновской области