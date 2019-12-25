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Губернатор рассказал о завершенных городских проектах
Сегодня, 14:25
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smirenny

Губернатор рассказал о завершенных городских проектах

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Градоначальник подвел итоги прошедшей недели.

Губернатор Петербурга рассказал о городских проектах, которые были завершены в недавнее время.

Так, был открыт Гореловский путепровод, началась подготовка к реконструкции ряда развязок с Ж/Д путями. Жители Стрельны могут теперь обращаться в новую поликлинику. В Шушарах установили фонтан, а фонтаны на площади Победы, Лермонтовском проспекте и Александровском проспекте в Пушкине отремонтируют до конца года. 

Помимо прочего градоначальник рассказал, что в текущем году в Купчино сдали два детсада, к концу года сдадут Академию хоккейного мастерства. С сентября откроется школа на Южном шоссе. Также до конца 2020 года сдадут 8 объектов социальной инфраструктуры, включая культурно-досуговый центр в микрорайоне "Славянка". Также проектируется линия скоростного трамвая от метро "Купчино" в Шушары. 

В Петербурге были открыты скульптурные изображения героев петербуржцев – десантников 6 роты – в Парке Боевого Братства.

Глава города также поздравил жителей Ленинградской области с 93-летием региона. 

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга поручил готовиться к открытию театров в сентябре.

Фото: pixabay

Теги: губернатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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