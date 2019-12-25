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Губернатор Петербурга поручил готовиться к открытию театров в сентябре
Сегодня, 14:38
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IRINA_CHALKINA

Губернатор Петербурга поручил готовиться к открытию театров в сентябре

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Губернатор поручил разработать свод правил в течение двух недель.

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что губернатор Петербурга поручил готовиться к открытию театров в сентябре. Об этом он заявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Беглов отметил, что в Петербурге необходимо предусмотреть  мероприятия по поводу возврата билетов в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Нужно быть готовым ко всему

Александр Беглов.

Градоначальник поручил разработать  свод правил в течение двух недель. 

Ранее мы сообщали о том, что посещаемость торговых центров Петербурга за первую неделю работы достигла 75%.

Фото:Piter.TV

Теги: губернатор петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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