Губернатор поручил разработать свод правил в течение двух недель.

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что губернатор Петербурга поручил готовиться к открытию театров в сентябре. Об этом он заявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Беглов отметил, что в Петербурге необходимо предусмотреть мероприятия по поводу возврата билетов в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Нужно быть готовым ко всему Александр Беглов.

Градоначальник поручил разработать свод правил в течение двух недель.

Ранее мы сообщали о том, что посещаемость торговых центров Петербурга за первую неделю работы достигла 75%.

Фото:Piter.TV