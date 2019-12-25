В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что губернатор Петербурга поручил готовиться к открытию театров в сентябре. Об этом он заявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Беглов отметил, что в Петербурге необходимо предусмотреть мероприятия по поводу возврата билетов в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
Нужно быть готовым ко всему
Александр Беглов.
Градоначальник поручил разработать свод правил в течение двух недель.
Ранее мы сообщали о том, что посещаемость торговых центров Петербурга за первую неделю работы достигла 75%.
Фото:Piter.TV
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