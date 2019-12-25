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Губернатор призвал соблюдать режим самоизоляции
Сегодня, 14:37
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smirenny

Губернатор призвал соблюдать режим самоизоляции

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Глава города попросил отнестись к указу президента ответственно.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал петербуржцев соблюдать режим самоизоляции, передали в пресс-службе администрации.

По словам Беглова, сохранение зарплат на "президентских каникулах" свидетельствует о серьезных намерениях правительства предотвратить эпидемию. Также он отметил, что самоизоляция – не заключение, а разумная предосторожность. 

Глава города напомнил, что неуязвимых сейчас нет. Он надеется, что у горожан хватит здравого смысла, чтобы находиться дома.

Ранее мы писали, что 120 маршруток перестанут курсировать с 28 марта по 5 апреля.

Фото: gov.spb.ru

Теги: карантин, петербург, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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