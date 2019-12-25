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120 маршруток перестанут курсировать с 28 марта по 5 апреля
Сегодня, 14:18
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smirenny

120 маршруток перестанут курсировать с 28 марта по 5 апреля

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Комитет по транспорту подготовил перечень из 120 городских и пригородных маршруток, которые перестанут курсировать на неделю.

В четверг, 26 марта, комитет по транспорту подписал перечень из 120 маршруток, которыми петербуржцы не смогут пользоваться до 5 апреля. С перечнем можно ознакомиться здесь

Так, список затрагивает многие маршруты от К-01 до К-690, которые дублируются другим общественным транспортом, а также те маршруты, которые следуют до ТЦ. Это связано, естественно, с карантином и призывом правительства соблюдать карантин дома. Помимо этого город решил приостановить возможность льготного проезда.

Ранее мы писали, что Минпромторг РФ рассказал, что входит в список необходимых товаров.

Фото: pixabay

 

Теги: карантин, общественный транспорт, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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