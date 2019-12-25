Минпромторг РФ рассказал, что входит в список необходимых товаров

На "каникулы" не выходят организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

В субботу, 28 марта, Смольный начал обсуждать подготовленный Минпромторгом перечень товаров первой необходимости, на продавцов которых не распространяется режим нерабочих дней с 28 марта по 5 апреля, рассказала "Фонтанка".

Помимо этого работу с 28 марта по 5 апреля продолжат распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, магазины, рынки, ярмарки, нестационарные и мобильные объекты.

В список товаров первой необходимости, исключая продовольствие, вошли детские товары, моющие и чистящие средства, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, газ, дизельное топливо, автозапчасти, электрическое оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное оборудование, строительные материалы, санитарно-технические изделия, противопожарные товары, печатную продукцию, спички, свечи, очки, линзы, табачная продукция.

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