Губернатор приветствовал решение УЕФА о переносе дополнительных матчей Евро-2020 в Петербург

Три матча группового этапа чемпионата Европы из Дублина в Петербурге перенесли официально.

В пятницу, 23 апреля, губернатор Александр Беглов поприветствовал решение УЕФА о проведении в Петербурге дополнительных матчей чемпионата Европы, которые официально перенесли из Дублина, сообщил Смольный.

Теперь Петербург помимо трех матчей группы В и четвертьфинала примет три игры группы Е с участием сборных Польши, Словакии и Швеции. По словам губернатора, Северная столица готова принять как национальные команды стран, так и болельщиков. Инфраструктура для тренировок и проживания футболистов сохранилась после проведения чемпионата мира по футболу, в оставшееся время ее приведут в порядок.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу должны были провести летом 2020 года, но его перенесли из-за коронавируса. Теперь матчи запланированы с 11 июня по 11 июля.

Ранее мы писали, что матчи Евро-2020 официально перенесли из Дублина и Бильбао в Петербург.

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