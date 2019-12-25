Губернатор поздравил велосипедистку Марию Новолодскую с бронзовой медалью на Олимпийских играх

Глава Петербурга пожелал спортсменке крепкого здоровья, удачи и новых побед.

В пятницу, 6 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил бронзового призера XXXII летних Олимпийских игр по велосипедному спорту Марию Юрьевну Новолодскую.

Поздравлю Вас с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по велоспорту! На пути к награде вместе с напарницей Гульназ Хатунцевой Вы проявили высокое мастерство, спортивный характер и силу воли. отметил губернатор

По словам главы города, успех Марии Новолодской является продолжением великих традиций велоспорта в нашем городе. Губернатор также поздравил наставника, заслуженного тренера СССР и России, профессора Александра Анатольевича.

Ранее мы писали, что российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебро Олимпиады.

Фото: личная фотография Марии Новолодской со страницы Вконтакте