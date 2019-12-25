Спортсменка прыгнула на высоту в 4,85 метра.

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебро Олимпиады в Токио. Об этом рассказали представители национального олимпийского комитета. Спортсменка смогла взять высоту в 4,85 метра. Золото завоевала американская представительница Кэти Наджотт с результатом 4,90 метра. Бронзовая медаль досталась британке Холли Брэдшоу. Она взлетела на высоту в 4,85 метра.

Для России данная награда стала 58-ой по счету в Японии в 2021 году. Анжелике Сидоровой 30 лет. Девушка является действующей чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером ЧМ в помещении, чемпионкой Европы и двукратной победительницей ЧЕ в помещении. Личным рекордом атлетки является высота 4,95 метра.

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Фото: Telegram/Олимпийский комитет России