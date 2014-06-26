Швед Дюплантис стал чемпионом мира в прыжках с шестом

Шведский спортсмен Арман Дюплантис выиграл золотую медаль в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине.
22-летний атлет побил свой же мировой рекорд, покорив высоту 6,21 метра. Его предыдущий рекорд был установлен в марте 2022 года на мировом турнире в Белграде в помещении – 6,20 метра.
Второе место в прыжках с шестом занял американский спортсмен Кристофер Нильсен, взявший высоту 5,94 метра. Тройку лидеров замкнул филиппинец Эрнест Обиена – 5,94 метра.
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Видео: YouTube / World Athletics
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