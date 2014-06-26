Швед Дюплантис стал чемпионом мира в прыжках с шестом

Он побил свой же мировой рекорд, установленный в марте 2022 года.

Шведский спортсмен Арман Дюплантис выиграл золотую медаль в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине.

22-летний атлет побил свой же мировой рекорд, покорив высоту 6,21 метра. Его предыдущий рекорд был установлен в марте 2022 года на мировом турнире в Белграде в помещении – 6,20 метра.

Второе место в прыжках с шестом занял американский спортсмен Кристофер Нильсен, взявший высоту 5,94 метра. Тройку лидеров замкнул филиппинец Эрнест Обиена – 5,94 метра.

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Видео: YouTube / World Athletics