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Губернатор поздравил петербургского спортсмена с медалью Паралимпийских игр
Сегодня, 15:10
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Губернатор поздравил петербургского спортсмена с медалью Паралимпийских игр

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Глава города пожелал здоровья, удачи и новых побед.

В среду, 25 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов направил поздравительное письмо бронзовому призеру XVI Паралимпийских летних игр по плаванию Владимиру Витальевичу Даниленко.

Градоначальник поздравил с завоеванием бронзовой медали в соревнованиях по плаванию на Паралимпийских играх в Токио, поздравил тренера Юлию Кабанову и пожелал здоровья, удачи и новых побед. Беглов отметил, что во время игр Даниленко проявил сильный характер, волю к победе, показали высокий класс мастерства.

Ваш успех – яркое подтверждение славных традиций петербургской школы плавания лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Александр Беглов

Ранее мы писали, что петербуржцы встретили сестёр-гимнасток Авериных в Пулково.

Фото: pexels, @russianparalymp / Instagram

Теги: паралимпийские игры
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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