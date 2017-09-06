Губернатор поздравил петербургского спортсмена с медалью Паралимпийских игр

Глава города пожелал здоровья, удачи и новых побед.

В среду, 25 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов направил поздравительное письмо бронзовому призеру XVI Паралимпийских летних игр по плаванию Владимиру Витальевичу Даниленко.

Градоначальник поздравил с завоеванием бронзовой медали в соревнованиях по плаванию на Паралимпийских играх в Токио, поздравил тренера Юлию Кабанову и пожелал здоровья, удачи и новых побед. Беглов отметил, что во время игр Даниленко проявил сильный характер, волю к победе, показали высокий класс мастерства.

Ваш успех – яркое подтверждение славных традиций петербургской школы плавания лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Александр Беглов

Ранее мы писали, что петербуржцы встретили сестёр-гимнасток Авериных в Пулково.

Фото: pexels, @russianparalymp / Instagram