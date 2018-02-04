Петербуржцы встретили сестёр-гимнасток Авериных в Пулково

Гимнастки прибыли в Петербург 24 августа.

Во вторник, 24 августа, петербуржцы тепло встретили гимнасток Дину и Арину Авериных в аэропорту Пулково. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Встретить участниц Олимпийских игр в Токио 2020 изъявили желание журналисты, поклонники, воспитанницы Центра художественной гимнастики "Жемчужина" и сотрудники городского комитета по физической культуре и спорту.

Гимнастка Дина Аверина получила серебряную медаль по дисциплине за индивидуальное многоборье в Токио. По результатам упражнений спортсменке присудили 107,650 балла. Золото досталось израильтянке Линой Ашрам. Россиянка Рита Аверина стала четвертой на Играх-2020. Во время соревнования тренерский состав РФ четыре раза подавали протесты судьям на выставленные оценки. Только один из протестов был удовлетворен.

Ранее мы писали, что в Паралимпийских играх в Токио примут участие 19 петербуржцев.

Фото: Instagram / arishadina1998