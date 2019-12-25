Губернатор поздравил петербургских медиков с госнаградами

Глава города оценил работу специалистов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил медицинских работников из Северной столицы с получением государственных наград. Как приводят высказывание градоначальника в Смольном, в тяжелых условиях пандемии врачи показали свои лучшие качества, их подвиг войдет в историю здравоохранения.

К почетным знакам представили более сотни медиков из Петербурга, ряд работников наградили орденом Пирогова посмертно.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург в целом готов к голосованию по поправкам в Конституцию. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов по итогам рабочего объезда Невского района.

Фото: Александр Беглов / "ВКонтакте"