Губернатор поздравил петербургских медиков с госнаградами

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил медицинских работников из Северной столицы с получением государственных наград. Как приводят высказывание градоначальника в Смольном, в тяжелых условиях пандемии врачи показали свои лучшие качества, их подвиг войдет в историю здравоохранения.
К почетным знакам представили более сотни медиков из Петербурга, ряд работников наградили орденом Пирогова посмертно.
Ранее мы сообщали о том, что Петербург в целом готов к голосованию по поправкам в Конституцию. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов по итогам рабочего объезда Невского района.
Фото: Александр Беглов / "ВКонтакте"
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