Губернатор поздравил комитет финансов с 90-летием

Комитет является старейшей структурой в системе исполнительной власти города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на торжественной церемонии в Михайловском театре поздравил комитет финансов Петербурга с 90-летним юбилеем. Он напомнил, что комитет является старейшей структурой в системе исполнительной власти.

Комитет менял названия и полномочия, но сохранил лучшие традиции ленинградских и петербургских финансистов. Градоначальник уточнил, что город вошел в тройку лидеров среди регионов России по реализации национальных проектов, ежегодно финансируя строительство до 60 социальных объектов. Также экономика продолжает показывать рост, за короткое время ликвидировали дефицит бюджета. Предполагается, что к 2022 году оходы увеличатся до 874 миллиардов рублей, а к 2024 году – до 1 триллиона рублей.

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