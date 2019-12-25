Губернатор поздравил коллектив больницы Святого Георгия со 150-летним юбилеем

Глава города пожелал работникам больницы здоровья и новых достижений.

В четверг, 26 ноября, губернатор Петербурга поздравил коллектив больницы Святого Великомученика Георгия с юбилеем. Больницу учредили ровно 150 лет назад. Об этом рассказали в Смольном.

Глава города поблагодарил врачей, медсестер и всех сотрудников за служение людям, медицине и городу.

Изначально в стационаре было всего 10 коек, теперь их число выросло до 579. Отмечается, что помощь пациентам оказывали Боткин, Поленов, Ушинский, Отт, Раухфус. Также в учреждении обучали медсестер для военных госпиталей и ассистентов врачей, а в советское время больница была одной из крупнейших клиник скорой помощи.

Ранее мы писали, что в Петербурге осталось меньше 9% свободных коек для больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV