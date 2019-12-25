Губернатор поздравил горожан с Днём воинской славы России

День воинской славы отметят 9 августа.

В четверг, 6 августа, губернатор Петербурга поздравил россиян с наступающим Днем воинской славы.

Так, в 1714 году флот под командованием Петра Первого одержал первую крупную победу над шведами у мыса Гангут. Также в этом году ровно 300 лет с победы у острова Гренгам, которая состоялась в 1720. Эти сражения во многом решили исход Северной войны, укрепив безопасность Санкт-Петербурга как новой столицы России.

Мы свято храним память о мужестве и героизме моряков Петра Первого, отстоявших честь страны и завоевавших для России выход к Балтийскому морю. Их традиции продолжали и продолжают новые поколения российских военных моряков. Санкт-Петербург и Военно-Морской Флот неразделимы судьбой и героической историей отметил Александр Беглов.

Губернатор пожелал мира, благополучия, успехов в труде и служении Родине.

Ранее мы писали, что город отметит 76-ю годовщину окончания Ленинградской битвы.

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