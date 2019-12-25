Город отметит 76-ю годовщину окончания Ленинградской битвы

Петербург отметит 76-ю годовщину окончания битвы за Ленинград. Из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости дадут полуденный выстрел.
Председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков отметил, что мероприятие проводится второй раз, а в условиях коронавируса это сделать нелегко. Поэтому было принято решение провести также интерактивные и виртуальные выставки, акции памяти и конкурсы.
Отмечается, что память советских воинов и жителей города, погибших в годы Великой отечественной войны, почтят на Пискаревском кладбище. Там возложат цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
Ранее мы писали, что на Пискаревском мемориальном кладбище появятся QR-коды и навигация.
Фото: Piter.TV
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