Город отметит 76-ю годовщину окончания Ленинградской битвы

Битва началась 10 июля 1941 года и окончилась только 9 августа 1944 года.

Петербург отметит 76-ю годовщину окончания битвы за Ленинград. Из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости дадут полуденный выстрел.

Председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков отметил, что мероприятие проводится второй раз, а в условиях коронавируса это сделать нелегко. Поэтому было принято решение провести также интерактивные и виртуальные выставки, акции памяти и конкурсы.

Отмечается, что память советских воинов и жителей города, погибших в годы Великой отечественной войны, почтят на Пискаревском кладбище. Там возложат цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

Ранее мы писали, что на Пискаревском мемориальном кладбище появятся QR-коды и навигация.

Фото: Piter.TV