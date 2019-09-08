Благодаря этому у посетителей будет возможность выстроить собственный маршрут по территории.

В среду, 5 августа, стало известно о том, что на Пискаревском мемориальном кладбище появятся QR-коды и навигация. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Директор учреждения Евгений Панкевич отметил, что для удобства навигации по мемориалу планируется использовать современные цифровые технологии. Таким образом у посетителей будет возможность выстроить собственный маршрут по территории.

В таком случае гость должен быть оснащен аудиогидом или возможностью познакомиться с местом с помощью мобильного телефона. Евгений Панкевич.

Стоит отметить, что в России существует множество подобных памятных мест. Например, Ржевский мемориал советскому солдату и Мамаев Курган.

Ранее мы сообщали о том, что Эрмитаж начинает проводить групповые экскурсии.

Фото:Piter.TV