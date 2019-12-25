Губернатор поздравил фанатское движение "Зенита" с 40-летием

Глава города пожелал и дальше оставаться поддержкой и опорой футболистов.

В понедельник, 21 сентября, губернатор Петербурга поздравил фанатов ФК "Зенит" с 40-летним юбилеем. Глава города отметил, что все эти года преданные фанаты поддерживали команду как дома, так и на выездах.

Клуб чувствовал радость болельщиков, принося победы, и сопереживание, когда встречи с противниками заканчивались поражением. Градоначальник отметил, что создание движения в далеком в 1980 году совпало с завоеванием первых наград в первенстве страны в истории "Зенита". Тогда команда завоевала бронзовые медали чемпионата Советского Союза.

Ранее мы писали, что БК "Зенит" примет гостей в условиях ограничений.

Фото: Piter.TV