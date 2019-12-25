Губернатор поздравил директора библиотеки Маяковского с юбилеем

Чалова Зоя Васильевна возглавляет библиотеку Маяковского с 1987 года.

Губернатор Петербурга поздравил с юбилеем директора библиотеки Маяковского Зою Васильевну Чалову.

Беглов отметил, что за многие годы, Зоя Васильевна Чалова завоевала репутацию высочайшего профессионала библиотечного дела. Отметим, что библиотека имени Маяковского возглавляется Чаловой более тридцати лет. Также глава города пожелал крепкого здоровья, новых идей и достижений и поблагодарил за преданное служение культуре Северной столице.

Библиотека имени Маяковского осваивает новые формы работы, при ней открыт мультимедийный центр, Центр восточных культур, филиалы в других районах. ​ Библиотека активно развивает и поддерживает связь с другими странами.

Зоя Васильевна Чалова родилась в Великих Луках в 1940 году. Окончила Ленинградский государственный институт культуры имени Н. К. Крупской. В начале своего пути заведовала сельской библиотекой. Работала в Главном управлении культуры Ленгорисполкома, где в течение 10-ти лет курировала деятельность городских публичных библиотек. С 1987 года возглавляет Центральную городскую публичную библиотеку им. В. В. Маяковского.

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Фото: pbo.pl.spb.ru