В Петербурге придумают способ утеплить старые панельные многоэтажки

Соответствующее распоряжение дал губернатор.

Жительница Фрунзенского района пожаловалась губернатору Александру Беглову на плохое состояние дома №12 корпус 2 по улице Турку. Об этом рассказала пресс-служба Смольного 20 февраля.

Женщина отметила, что в полувековом здании появляются трещины, старые панели расходятся, а в некоторых квартирах от холода не спасают даже горячие батареи. Управляющая компания провела косметические ремонт, но он не дал большого результата: дому требуется замена швов. Градоначальник распорядился до конца текущего года капитально отремонтировать фасад дома.

Также губернатор подчеркнул, что старые дома и тесные дворы со скудным количеством парковочных мест требуют особого внимания. Городу поручено разработать дополнительные меры по утеплению многоэтажек.

Ранее мы писали, что в Курортном районе обновят 128 "хрущевок" и деревянных домов.

Фото: forma.ltd