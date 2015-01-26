Губернатор подтвердил проведение праздника "Алые паруса" в очном формате

Во вторник, 18 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил очное проведение праздника выпускников "Алые паруса". Глава города уточнил, что есть все возможности для проведения предстоящих торжеств в очном режиме, однако для этого нужно соблюдать все правила безопасности.
Беглов также заявил, что в Петербург приезжает много туристов и гостей: все гостиницы заполнены.
Нужно работать не только правительству и депутатам, но и каждому жителю: соблюдать соответствующие правила, носить маски; всем это надоело, да и мне надоело, но это норма нашей с вами жизни.
губернатор
Помимо прочего градоначальник призвал петербуржцев продолжать вакцинироваться от коронавируса и предупредил, что, если рост заболеваемости продолжится, то это может привести к ужесточению ограничений.
Ранее мы писали, что власти Петербурга не исключают введения локдауна.
Фото: Pixabay
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