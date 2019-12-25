Губернатор подписал постановления о премиях учителям и воспитателям

За неделю глава города подписал 38 важных постановлений.

С начала месяца губернатор Петербурга Александр Беглов подписал 38 важных документов, среди которых постановление об учреждении премий лучшим педагогам детсадов и школ. Об этом сообщили в Смольном.

Так, премию в размере 50 тысяч рублей получат 100 лучших педагогов дошкольных учреждений и 40 классных руководителей общеобразовательных школ. Кроме того, 10 лучшим преподавателям профессиональных образовательных учреждений и 10 мастерам производственного обучения вручат премию в размере 100 тысяч рублей. В том числе денежное поощрение в размере 29 800 получат 10 лучших инспекторов по делам несовершеннолетних и 10 лучших народных дружинников.

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