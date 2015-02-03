Петербургские педагоги получат региональные выплаты в размере 10 тыс. рублей

Губернатор подписал соответствующее постановление правительства.

В пятницу, 3 сентября, губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства "Об установлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге".

В течение трех недель педагоги получат по 10 тысяч рублей. По словам градоначальника, самоотверженная работа педагогов позволила в прошлом учебном году избежать тотального перехода на дистанционное обучение.

На традиционном Городском педагогическом совете, который прошел 30 августа, губернатор объявил, что выплаты получат учителя, школьные психологи, воспитателя детских садов, мастера производственного обучения в учреждениях профессионального образования, работники школьных библиотек. На средства могут также рассчитывать работники спортивных школ, центров физической культуры и спорта, центров содействия семейному воспитанию, психоневрологических интернатов, центров социальной помощи семье и детям, подростково-молодежных клубов.

В общей сложности выплату получат более 120 тыс. человек, на эти цели из бюджета выделили 1 258 860 000 (миллиард двести пятьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Ранее мы писали, что лучшие педагоги допобразования получат премии правительства Петербурга.

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