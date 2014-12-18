Губернатор подписал 17 социально значимых правовых актов за неделю

Губернатор подписал три региональных закона, 12 постановлений и два распоряжения городского правительства.

За прошедшую неделю губернатор Петербурга Александр Беглов подписал 17 социально значимых правовых актов. Об этом сообщил Смольный.

В их числе три городских закона, 12 постановлений и два распоряжения городского правительства. В постановлениях до 31 июля предусмотрены выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами. При необходимости, выплаты продлят. Было заключено дополнительное соглашение для выполнения федеральных требований о ежемесячных выплатах педагогам за классное руководство

Также из резервного фонда выделили средства на развитие больницы Святого Георгия и больницы № 33 в Колпино.

Беглов также уточнил список организаций, которые помогают детям-сиротам. Кроме того, расширили список горожан, имеющих право на социальное такси – эти изменения должны принять депутаты.

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Фото: Piter.TV