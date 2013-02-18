Туристов Петербурга планируют удивлять современным искусством

После пандемии туристам предложат новые маршруты и покажут современное искусство.

В пятницу, 19 февраля, председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что после снятия всех ограничений туристов будут удивлять новыми маршрутами.

Чиновник отметил, что специалисты разрабатывают новую туристскую культурную географию. В том числе, туристам покажут активно развивающиеся креативные пространства. Что именно войдет Смольный решил изменить туристическую карту из-за довольно сильного удара пандемии на туристической отрасли, однако Петербург не стал менее привлекательным для путешественников.

Ранее мы писали, что стоимость весенних туров в Петербург сократилась на четверть.

Фото: Piter.TV