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Туристов Петербурга планируют удивлять современным искусством
Сегодня, 21:58
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smirenny

Туристов Петербурга планируют удивлять современным искусством

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После пандемии туристам предложат новые маршруты и покажут современное искусство.

В пятницу, 19 февраля, председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что после снятия всех ограничений туристов будут удивлять новыми маршрутами. 

Чиновник отметил, что специалисты разрабатывают новую туристскую культурную географию. В том числе, туристам покажут активно развивающиеся креативные пространства. Что именно войдет Смольный решил изменить туристическую карту из-за довольно сильного удара пандемии на туристической отрасли, однако Петербург не стал менее привлекательным для путешественников. 

Ранее мы писали, что стоимость весенних туров в Петербург сократилась на четверть.

Фото: Piter.TV

Теги: пандемия, туристы петербурга, уличное искусство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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