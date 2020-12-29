Губернатор Петербурга опасается новой вспышки заболеваемости COVID-19 после акции протеста

Однако Смольный планирует обсудить с Роспотребнадзором смягчение коронавирусных ограничений.

В понедельник, 25 января, губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" отметил, что из-за прошедшей в субботу несогласованной акции протеста в поддержку Алексея Навального может начать расти заболеваемость коронавирусом.

Вместе с этим Смольный считает, что уже можно обсудить с Роспотребнадзором смягчение введенных ранее ограничений из-за пандемии. Но массовая акция может повлиять на решение экспертов. Учитывая, что у некоторых болезнь протекает бессимптомно, они могут заразить не только близких, но коллег и окружающих.

Ранее мы писали, что в Петербурге дополнительно открылись 18 пунктов вакцинации от COVID-19.

Фото: Piter.TV